Правительство расширило перечень продукции АПК для льготной перевозки по ж/д

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень продукции АПК, на которую распространяется скидка при перевозке по железной дороге.

Согласно постановлению, подписанному 21 мая 2020 года и размещенному на официальном портале правовой информации, внесены изменения в постановление от 6 апреля 2019 года "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна".

Согласно новому документу, кроме зерновых культур, в список для льготной перевозки включены продукция переработки семян масличных культур, овощная продукция и минеральные удобрения.

В правилах уточняется, что к овощной продукции, перевозки которой будут субсидироваться, относятся свежая капуста, репчатый лук и сеянец, столовая свекла, морковь, томаты, огурцы и картофель, к продукции переработки масличных культур - соевый шрот (кормовой).

Субсидии предоставляются на перевозки зерна со станций железных дорог в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областях до станций, расположенных в республиках Карелия, Коми, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе. Из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей будут субсидироваться перевозки зерна до станций в Дальневосточном федеральном округе.

Субсидии на соевый шрот будут предоставляться на его перевозку с Дальнего Востока в направлении станций регионов Сибири и Урала, овощной продукции, наоборот, - из Сибири и с Урала на Дальний Восток, минеральных удобрений - из всех регионов в направлении Дальнего Востока (за исключением перевозки в пределах одного субъекта РФ). Порядок определения объемов грузов на текущий финансовый год, потери в доходах при транспортировке которых возмещаются за счет субсидий, утверждает Минсельхоз.

Субсидия на перевозку зерновых культур в перечисленные регионы предоставляется с 1 февраля по 31 августа текущего финансового года, но в направлении Дальневосточного федерального округа - с 1 января по 31 декабря, на остальную продукцию - с даты вступления постановления в силу до 31 декабря 2021 года.