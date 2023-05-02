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Правительство выделит 2 млрд рублей на льготные перевозки продукции АПК

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на льготные перевозки сельскохозяйственных грузов и продовольствия, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Чтобы обеспечить доставку по железной дороге сельскохозяйственного сырья и продовольствия, выделим 2 млрд рублей. Средства направим на возмещение расходов перевозчикам, которые устанавливают льготные тарифы для такой продукции, - сказал он. - Это решение позволит перевезти без перебоев не менее 1 млн тонн грузов, в том числе зерновые, масличные, рыбу, минеральные удобрения и другие востребованные товары".

По его словам, это также поможет сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции получить все, что нужно для своей работы, "а у людей в каждом российском субъекте сохранится достаточно широкий выбор качественных продуктов".

Михаил Мишустин Правительство
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