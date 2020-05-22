Законопроект о праве банков и страховщиков платить штрафы со скидкой 50% принят во II чтении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволяют банкам, страховым компаниям, а также другим участникам финансового рынка оплачивать 50% суммы наложенного на них административного штрафа по ряду нарушений, если он уплачен досрочно - в течение 20 дней.

Поправки ко второму чтению законопроекта (N466439-7) одобрил думский комитет по законодательству.

Сейчас административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в силу. Досрочно и со скидкой можно заплатить только ряд штрафов, полученных от ГИБДД.

Принятый законопроект вносит в КоАП еще ряд статей, по которым при досрочном, в течение 20 дней, погашении полагается скидка в 50%.

Так, может быть положена скидка за досрочную уплату штрафа за невыполнение в установленный срок законного предписания ЦБ или непредставление информации в ЦБ (сейчас штраф для юрлиц составляет от 500 тыс. до 700 тыс. рублей); открытие счета организациям, имеющим стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, с нарушением требований законодательства (штраф для юрлиц от 10 млн до 60 млн рублей).

В периметр скидок по административным штрафам вошла почти вся ст. 14.24 КоАП - нарушение законодательства об организованных торгах. Также можно будет воспользоваться скидкой при уплате административного штрафа за недобросовестную эмиссию ценных бумаг, незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами, нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках, нарушение ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Половину штрафа можно будет заплатить по ряду нарушений в сфере противодействия инсайдерской информации, по нарушениям при работе с кредитными историями, при неисполнении оператором платежной системы требований законодательства РФ о национальной платежной системе, при нарушениях в микрофинансовом кредитовании.

Со скидкой можно будет заплатить штраф за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования.

Штраф за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров также можно будет заплатить досрочно и со скидкой.

Ранее с идеей расширить практику применения скидки за быструю уплату административных штрафов выступил Минюст, разрабатывающий сейчас проект нового КоАП. В пресс-службе министерства в феврале 2020 года рассказывали о планах распространить возможность оплатить штраф с 50%-ной скидкой на более чем 1000 из 1666 составов правонарушений, которые предусмотрены в новом кодексе. Однако пока проект нового КоАП находится в стадии доработки, так как вызвал критику со стороны ряда экспертов, чиновников и депутатов.