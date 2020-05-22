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Испанская Repsol передумала участвовать в проекте на полуострове Гыдан

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Испанская компания Repsol уведомила "Газпром нефть", что не готова в текущих экономических условиях участвовать в освоении нового поискового кластера на полуострове Гыдан. Там планировалось создать совместное предприятие для освоения Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков. О решении Repsol сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В июне 2019 года "Газпром нефть", Repsol и Shell подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для освоения этих участков. Закрытие сделки было запланировано на 2020 год. Предполагалось, что "Газпром нефть" будет владеть 50% в капитале совместного предприятия, доли Repsol и Shell составят по 25%.

В "Газпром нефти" агентству подтвердили, что Repsol не будет участником планируемого СП на Гыдане. "В связи с пересмотром глобальной стратегии компания Repsol проинформировала "Газпром нефть" о том, что в настоящий момент не рассматривает возможность участия в проекте изучения активов на Гыданском полуострове, интерес к которому подтверждала ранее", - сказал представитель российской нефтяной компании.

"Газпром нефть" продолжает геологоразведочные работы на участках в соответствии с ранее утвержденным планом работ. Компания рассматривает возможность реализации проекта совместно со своим стратегическим партнером - концерном Shell, добавил он.

В настоящее время "Газпромнефть-ГЕО" (дочернее предприятие "Газпром нефти") выполнило сейсморазведочные работы 2D на Лескинском и Пухуцяяхском лицензионных участках. В 2020 году будет начато бурение первой поисково-разведочной скважины на Лескинском участке, уточнил собеседник агентства. Лескинский лицензионный участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский лицензионный участок расположен в Тазовском районе ЯНАО.

Представитель российской компании подчеркнул, что "Газпром нефть" и Repsol продолжают сотрудничество в рамках совместного проекта по освоению активов Карабашской зоны в ХМАО на базе действующих совместных предприятий "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео".

Испанская Repsol не предоставила комментарии "Интерфаксу" по поводу выхода из планируемой сделки по СП на Гыдане.

"Газпром нефть" и Repsol с 2017 года являются партнерами по совместному предприятию "Евротэк-Югра", ведущему геологоразведочные работы в юго-западной части ХМАО. СП владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на участках "Карабашский-1" и "Карабашский-2", а также лицензиями на геологическое изучение еще ряда участков, в том числе "Карабашский-3", "Карабашский-9", "Килейский" и "Свердловский-4". "Газпром нефти" и Repsol также принадлежит другое СП - "АСБ Гео", владеющее лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10" в Кондинском районе ХМАО.

Repsol Газпром нефть

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