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Транзит газа по трубе "Ямал-Европа" снижен почти до нуля

Транзит газа по трубе "Ямал-Европа" снижен почти до нуля
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Транзит газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа" упал до десятой части от пропускной мощности магистрали, свидетельствуют данные европейских магистральных операторов.

При этом речь не идет о ремонтных работах - ежегодная остановка "Ямала-Европы" запланировала на 6-11 июля. Кроме того, GSA Platform на ежедневные аукционы выставляет максимальную мощность трубы, а транзит соответствует купленным на аукционах мощностях.

На газовые сутки 19 мая было выкуплено 93% мощностей трубы (всего предлагалось 3,7 млн куб. м в час и 89 млн кубов в сутки), и сверх того еще приобретено 1,5% на остаток газовых суток с 19:00 до 06:00; на 20 мая было затребовано 79% мощностей магистрали; на 21 мая - 65% на сутки и еще сверх того 7%; 22 мая было забронировано 74% трубы, 23 мая - 33%, а 24 и 25 мая - по 10% (это 9,3 млн кубометров в сутки).

А по факту с начала дня воскресенья из магистрали "Ямал-Европа" в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

В пресс-службе "Газпром трансгаз Беларусь" (белорусская дочка "Газпрома" и оператор "Ямал-Европы" на территории Белоруссии) отметили, что транзит газа по белорусскому участку газопровода осуществляется в соответствии с заявками ПАО "Газпром". "Транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" осуществляется в соответствии с заявками ПАО "Газпром" и европейских покупателей газа, поэтому колебания объема транзита связаны со снижением спроса с их стороны", - сказал представитель пресс-службы.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 32,9 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и 5 компрессорных станций. Польским участком газопровода владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока (от года до нескольких часов).

Ямал-Европа газ Германия

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