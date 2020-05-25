Долю неработающей в Москве экономики оценили в 15% и миллион человек

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сейчас порядка 15% московской экономики не функционирует, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент порядка 15% экономки практически не работает или работает в ограниченном режиме, по количеству людей это около миллиона человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент", - сказал Ефимов в понедельник в эфире канала Россия-24 (ВГТРК).

При этом он отметил, что есть и положительные тенденции. "По показателям оборота компаний мы видим, что все большее количество сделок происходит в режиме доставки, и в последние три недели мы видим рост практически по всем позициям. Это положительная динамика, которая хоть как-то компенсирует те ограничения, которые введены"- сказал Ефимов.

Он также сообщил, что лишь малое количество столичного бизнеса прекратило свою работу - тут динамика чуть выше, чем в обычное время, но при этом появляются новые компании, регистрируются новые ИП и самозанятые.