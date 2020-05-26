Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экспорт часов из Швейцарии в апреле 2020 года упал рекордными темпами - на 81% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - на фоне остановки как их производства, так и продаж в условиях пандемии коронавируса.

Объем экспорта сократился до 328,8 млн швейцарских франков ($340 млн), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Поставки за рубеж наручных часов, на долю которых приходится основная часть экспорта, упали на 82%, до 299,3 млн франков.

Экспорт швейцарских часов в Гонконг в апреле рухнул на 83%, в США - на 86%, в Южную Корею - на 68%, в Японию - на 86%, в Германию - на 82%.

"Китайский рынок выбился из основного тренда в апреле. Поставки в КНР уменьшились лишь на 16,1% после скачка на 10,5% в марте, что говорит о восстановлении этого рынка, - говорится в пресс-релизе Федерации швейцарской часовой промышленности. - На долю Китая пришлась треть экспорта часов в апреле".

Резкий спад на остальных рынках указывает на исключительность ситуации, а не на тенденции в спросе, отмечается в сообщении.

Эксперты Citi, однако, считают, что ситуация вряд ли существенно улучшится во второй половине текущего года.

"Швейцарская часовая отрасль по-прежнему сталкивается со структурными проблемами, которые необходимо решить, включая риск перепроизводства, медленные темпы внедрения инноваций и обновления линейки продукции", - цитирует Dow Jones аналитиков Citi.

Швейцария

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Банки РФ в апреле сократили прибыль в шесть раз по сравнению с мартом

Накопительные пенсии 80 тыс. россиян будут увеличены с 1 августа на 9%

Накопительные пенсии 80 тыс. россиян будут увеличены с 1 августа на 9%

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

Транзит по газопроводу "Ямал-Европа" полностью остановлен

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

Рестораны и кафе открылись для посетителей в Сахалинской области

Пандемия коронавируса

"Росатом" сообщил о вспышке коронавируса на стройплощадке "БелАЭС"

Минэкономразвития накажет туроператоров за демпинг внеплановыми проверками

Глава "Трансконтейнера" заметил значительный отток транзитных грузов из авиации на железную дорогу

Правительство одобрило идею о создании в России агротуризма

Правительство одобрило идею о создании в России агротуризма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');