Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экспорт часов из Швейцарии в апреле 2020 года упал рекордными темпами - на 81% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - на фоне остановки как их производства, так и продаж в условиях пандемии коронавируса.

Объем экспорта сократился до 328,8 млн швейцарских франков ($340 млн), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Поставки за рубеж наручных часов, на долю которых приходится основная часть экспорта, упали на 82%, до 299,3 млн франков.

Экспорт швейцарских часов в Гонконг в апреле рухнул на 83%, в США - на 86%, в Южную Корею - на 68%, в Японию - на 86%, в Германию - на 82%.

"Китайский рынок выбился из основного тренда в апреле. Поставки в КНР уменьшились лишь на 16,1% после скачка на 10,5% в марте, что говорит о восстановлении этого рынка, - говорится в пресс-релизе Федерации швейцарской часовой промышленности. - На долю Китая пришлась треть экспорта часов в апреле".

Резкий спад на остальных рынках указывает на исключительность ситуации, а не на тенденции в спросе, отмечается в сообщении.

Эксперты Citi, однако, считают, что ситуация вряд ли существенно улучшится во второй половине текущего года.

"Швейцарская часовая отрасль по-прежнему сталкивается со структурными проблемами, которые необходимо решить, включая риск перепроизводства, медленные темпы внедрения инноваций и обновления линейки продукции", - цитирует Dow Jones аналитиков Citi.