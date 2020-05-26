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Авиакомпания Latam Airlines подала заявление о банкротстве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Группа авиакомпаний Latam Airlines Group и ее подразделения в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и США подали заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Экономический кризис

Компания сообщила, что заручилась финансированием в размере до $900 млн от двух своих крупнейших акционеров - семей Куэто и Амаро и авиакомпании Qatar Airways. В распоряжении компании находится около около $1,3 млрд.

В процессе реструктуризации задолженности Latam и ее подразделения продолжат осуществлять авиаперевозки, насколько это позволят обстоятельства, пообещала компания.

Ограничения на международное авиасообщение, введенные в связи с пандемией коронавируса, вынудили многие авиакомпании по всему миру приостановить большинство полетов, остановить поставки лайнеров и упростить операции.

"В начале пандемии COVID-19 Latam была здоровой и прибыльной авиакомпанией, однако исключительные обстоятельства привели к коллапсу мирового спроса и не только фактически остановили авиацию, но также изменили ситуацию в отрасли в обозримом будущем", - сказал главный исполнительный директор Latam Роберто Алво.

Latam и ее дочерние компании также ведут переговоры с правительствами Чили, Бразилии, Колумбии и Перу о дополнительном финансировании, защите рабочих мест и минимизации перебоев в операциях.

Хроника 27 января – 26 мая 2020 годаЭкономический кризис
Latam США Чили Бразилия Колумбия Перу коронавирус Qatar Airways Эквадор

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