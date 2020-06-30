Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Airbus сократит тысячи сотрудников до лета 2021 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Европейский авиакосмический концерн Airbus SE планирует сократить порядка 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года, чтобы адаптировать штат сотрудников к масштабу операций, уменьшившемуся в связи с пандемией коронавируса.

Экономический кризис

"Снижение активности в сфере коммерческой авиации составило около 40% в последние месяцы на фоне беспрецедентного кризиса в отрасли, - говорится в пресс-релизе Airbus. - Объемы производства коммерческих самолетов были адаптированы к этим условиям".

В компании не ожидают восстановления объемов авиаперевозок до уровней, предшествовавших нынешнему кризису, ранее 2023 года, а возможно, и до 2025 года.

Основная часть планируемых сокращений придется на Германию и Францию - соответственно 5,1 тыс. и 5 тыс. рабочих мест, отмечают в Airbus.

"Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - заявил главный исполнительный директор компании Гийом Фори.

Акции Airbus подешевели более чем на 50% с начала 2020 года.

Airbus Германия Франция

Новости по теме

Новости

"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" вернул Польше переплату за газ по решению Стокгольмского арбитража

Бензин на АЗС России продолжает локально дорожать третью неделю подряд

Евро превысил отметку в 80 рублей впервые с 14 мая

"Аэрофлот" привлечет под госгарантии пятилетний кредит Сбербанка на 31 млрд руб.

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии и не собирается продавать бизнес
Экономический кризис

Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

В период самоизоляции 38% россиян впервые совершили покупки в интернете

Экономический кризис

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');