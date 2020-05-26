Падение платных услуг в "карантинном" апреле в России составило 38%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объем платных услуг населению в РФ в апреле 2020 года составил 537,2 млрд рублей, предсказуемо пережив историческое падение на фоне ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19; как сообщил во вторник Росстат, этот показатель упал почти на 38%.

В структуре платных услуг населению более половины приходятся на коммунальные, транспортные и телекоммуникационные услуги. Доля наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов услуг - бытовых, туристических, гостиничных, санаторно-оздоровительных, культурных, спортивных - в сумме составляет порядка 20%.

Замедление началось еще в марте, когда объем платных услуг населению упал на 4,4%, уведя в минус и показатель за квартал (снижение на 0,4%, тогда как за январь-февраль был рост на 1,5%).

В апреле, как сообщил Росстат, объем платных услуг упал к тому же месяцу прошлого года на 37,9%, а к марту - на 33,6%. Накопленный результат за 4 месяца в результате апрельского провала - падение на 10,3%.

Минэкономразвития прогнозирует, что объем платных услуг населению в 2020 году упадет на 10% после снижения на 0,9% в 2019 году. В последующую трехлетку ожидается рост: на 5,6% - в 2021 году, на 3,3% - в 2022 году, на 3% - в 2023 году.