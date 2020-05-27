Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% на фоне слабости нефти, при этом среди лидеров роста выступили бумаги "Россетей".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2751,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1222,41 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 71,13 рубля (+0,35 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "РусАла" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

Выросли бумаги "Россетей" (+1,3% и +0,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. В то время как надежды на "открытие" экономик оказывают поддержку спросу на акции, сообщения о возможности введения санкций США в отношении китайских граждан и компаний в связи с вмешательством в дела Гонконга напомнили трейдерам о потенциальных факторах риска.

Кроме того, участникам рынка следует принимать во внимание усиление неопределенности в отношении финансовых показателей эмитентов из-за пандемии и ограничительных мер. Так, текущее значение коэффициента P/E по индексу S&P 500, по данным Bloomberg, составляет 20,8х, а значение P/E, рассчитанное по прогнозной прибыли компаний за 2020 год - 23,9х (среднее значение P/E по S&P 500 за прошедшие 20 лет можно оценить примерно в 19х). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация доллара немногим выше отметки 70,5 руб., оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также полагает, что поддержку рынкам оказывает постепенное открытие мировых экономик после карантина и вера в активное восстановление экономической активности, а также обещания новых государственных стимулов в ключевых регионах. Макроэкономическая статистика по-прежнему выходит слабой, но не настолько плохой, как месяцем ранее. В США индекс S&P 500 впервые с начала марта смог подняться к уровню 3000 пунктов и теперь находится в 11% от исторических максимумов февраля. При этом сдерживает позитивный настрой напряженность в отношениях между США и Китаем - президент США Трамп заявил о готовности вводить санкции в отношении чиновников и компаний КНР, что несколько ухудшило рыночный сантимент.

С заявлениями о готовности расширения мер стимулирования в среду может выступить главы ЕЦБ Кристина Лагард. Соответствующая речь главы ФРС Джерома Пауэлла назначена на пятницу.

Что касается российского рынка, то внешний позитив уже в значительной степени учтен в котировках ключевых "фишек", поэтому спрос сфокусируется в бумагах фундаментально недооцененных внутренних секторов. В среду индекс МосБиржи будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов, при этом тенденция к росту может быть продолжена при поддержке нефтяных котировок и улучшения внешнего фона, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 0,2-2,2% на новостях, связанных с разработкой вакцины от коронавируса, и признаках постепенного начала восстановления экономик мира.

Акции компаний, связанных с сектором туризма, выросли как в США, так и в Европе на фоне новостей о постепенном смягчении ограничений на путешествия.

Правительство Германии планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Участники рынка также позитивно встретили сообщение биотехнологической компании Novavax Inc. о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях. Крупный производитель лекарств Merck & Co. также сообщил, что работает над двумя потенциальными вакцинами и экспериментальным препаратом от коронавируса.

Между тем, в среду динамика индексов в Азии смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,9%) из-за напряженности вокруг Гонконга, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом. "Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На прошлой неделе власти Китая сообщили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-апреле упала на 27,4% относительно того же периода прошлого года и составила 1,26 трлн юаней, сообщило Государственное статистическое управление страны. Темпы снижения показателя замедлились по сравнению с 36,7% в первом квартале благодаря правительственным мерам по ограничению пандемии коронавируса COVID-19 и поддержке экономики. В том числе в апреле прибыль промпредприятий сократилась всего на 4,3% после падения на 34,9% месяцем ранее.

Тем временем, нефть утром в среду корректируется вниз из-за усиления геополитической напряженности и возобновившихся опасений по поводу восстановления спроса; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $35,42 за баррель (-2,1% и +1,8% во вторник), июльская цена WTI - $33,67 за баррель (-2% и +3,3% накануне).

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.