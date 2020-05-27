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В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Примерно каждый шестой человек в мире в возрасте до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ, учреждение ООН).

"Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи - особенно по женщинам, причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе", - приводит пресс-служба МОТ слова гендиректора организации Гая Райдера.

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В МОТ указали, что пандемия не только привела к значительным потерям рабочих мест среди молодежи, но и "нарушила систему образования и обучения, создала значительные препятствия для тех, кто стремится попасть на рынок труда или сменить работу".

По данным организации, 178 млн человек до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые сильнее остальных пострадали в результате пандемии, в частности, в розничной торговле и туризме. Почти 77% работавшей до пандемии молодежи были устроены неофициально.

"Около половины молодых студентов сообщили о вероятной отсрочке завершения своих нынешних курсов, тогда как 10% из них ожидают, что вообще не смогут завершить свое обучение" из-за кризиса в связи с коронавирусом, говорится в докладе МОТ.

Кроме того, согласно исследованию организации, те, кто сохранил свои рабочие места, столкнулись с сокращением числа рабочих часов. Так, в среднем этот показатель уменьшился на 23%.

Эксперты организации в связи с этим призывают к срочным, масштабным и целенаправленным политическим мерам по поддержке молодежи.

Хроника 27 января – 27 мая 2020 годаЭкономический кризис
ООН коронавирус

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