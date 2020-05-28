Банки РФ в апреле снизили запасы золота на 4,6 т, наладив чартеры для экспорта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ в апреле 2020 года сократились в пересчете на золото еще на 4,6 тонны (6%) и составили на начало мая 73,4 тонны.

Такие выводы можно сделать (с небольшими допущениями) из материалов ЦБ.

Запасы золота в банках сокращаются уже несколько месяцев подряд, несмотря на то, что банкиры опасались накопления драгметалла в хранилищах. По подсчетам, с начала года банки продали около 17 тонн золота.

ЦБ РФ, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, решил с апреля приостановить закупки. Это совпало по времени с началом карантина, и банки-участники рынка драгметаллов в начале апреля начали жаловаться на проблемы с физическими поставками золота за рубеж.

Раньше поставки осуществлялись регулярными пассажирскими авиарейсами в багажных отсеках, но Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Иностранные авиакомпании также ограничили или прекратили регулярные пассажирские рейсы в РФ. В результате, сетовали банкиры, золото, которое они купили у недропользователей, но не могли ни перепродать ЦБ, ни отправить за границу, оседало у них в хранилищах.

"С апреля организовано специальное авиасообщение по оперативной доставке (как минимум раз в неделю) слитков драгоценных металлов (золото, серебро) из РФ в Великобританию, - рассказал "Интерфаксу" источник в банке-участнике рынка драгметаллов. - Экспорт осуществляют как банки, так и недропользователи".

Лондон наряду с Цюрихом, Дубаем и Пекином является важным мировым хабом по обороту и хранению драгоценных металлов. Там физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (сокращение от Exchange Traded Fund, биржевые фонды), в том числе с листингом в других локациях.

Причем, отмечает собеседник агентства, объемы экспорта могут даже расти, так как начинается добыча на проектах, подверженных сезонности, а внутреннего спроса нет - ни со стороны ЦБ, ни со стороны ювелиров, которые испытывают трудности.

"После решения Банка России отложить закупки золота российские банки организуют чартерные самолеты для поставок золота и серебра на международные рынки, - подтверждает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. - Чартерные сборные грузы отправляются по мере необходимости и наличия контрактов на поставку. Кроме того, СРО НФА тесно взаимодействует с ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта - ИФ) с целью обсуждения, выявления и решения имеющихся трудностей в рабочем порядке вместе с перевозчиками и банками. ФАВТ координирует перевозки".

В начале апреля НФА направила письмо в Минтранс, в котором попросила предоставить возможность осуществлять чартерные авиаперевозки ценных грузов частными или грузовыми бортами, а также использовать пассажирские воздушные суда уполномоченных министерством авиакомпаний для перевозки ценных грузов чартерными рейсами. Запрос НФА был передан в ФАВТ. В результате чартерные рейсы начали работать с середины апреля.