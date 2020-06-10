Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия, по предварительным подсчетам, в апреле 2020 года экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В натуральном выражении это в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и почти в 4 раза больше, чем в марте текущего. Основной страной-получателем в апреле оставалась Великобритания - 29,6 тонны на $1,6 млрд. Еще 7,1 тонны золота на $383 млн было отправлено в Швейцарию.

Но из статистики нельзя сделать вывод, остается ли золото там или отправляется в другие страны: Лондон и Цюрих наряду с Дубаем и Пекином являются важным мировыми хабами по обороту и хранению драгоценных металлов. Также 5 тонн золота на $277 млн в апреле было экспортировано из России в Турцию.

Рост экспорта золота из РФ в апреле был ожидаем ввиду существенного сокращения внутреннего спроса. ЦБ РФ, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, решил с апреля приостановить закупки.

Ювелирная отрасль, хоть это и не главный потребитель российского золота, испытывает трудности. Также на динамике экспорта золота может сказываться начало добычи на проектах, подверженных сезонности.

В начале апреля банки-участники рынка драгметаллов жаловались на проблемы с физическими поставками золота за рубеж из-за ограничения авиаперевозок, связанного с карантинными мероприятиями, однако вскоре для драгметаллов было организовано специальное авиасообщение.

Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении.

Ранее сообщалось, что, согласно данным ФТС, РФ в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд. В натуральном выражении экспорт вырос в семь раз, в плане стоимости - в восемь раз.