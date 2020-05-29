Нераспределенная прибыль "Роснефтегаза" за 2019 год выросла до $9 млрд с $7 млрд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нераспределенная прибыль госхолдинга "Роснефтегаз", который аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", по итогам 2019 года выросла до 570,393 млрд рублей ($9,213 млрд) с 505,477 млрд рублей ($7,276 млрд рублей) на конец 2018 года. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

В течение 2019 года "Роснефтегаз" заплатил 85 млрд рублей дивидендов (65 млрд рублей годом раньше), так что нераспределенная прибыль выросла до 570 млрд рублей с 505 млрд рублей на конец 2018 года.

Отношение процентного дохода за год (22 млрд рублей) к сумме краткосрочных финансовых вложений и кэша (462 млрд рублей) выросло до 4,7% после 3% в предыдущие годы.

"Роснефтегаз" владеет почти 11% "Газпрома", 27,6% "Интер РАО", "Роснефти" (текущая доля 40,4%, на конец 2019 года - 50% плюс одна акция).

В совет директоров "Роснефтегаза" входят глава Газпромбанка Андрей Акимов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, президент "АЛРОСА" Сергей Иванов, генеральный директор "Роснефтегаза", бывший министр по налогам и сборам РФ Геннадий Букаев. Возглавляет совет главный исполнительный директор и председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

Распределение средств из многомиллиардной "кубышки" "Роснефтегаза" на протяжении многих лет является предметом спора между чиновниками. С переменным успехом они бьются за возможность поднять прибыль "Роснефтегаза" в бюджет, при этом компания в спорах о размере выплат имеет аргумент в виде различных спецпрограмм, которые финансируются из ее средств. Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭК, однако периодически направляет деньги и на другие цели.

Неспособность правительства добиться перечисления всей прибыли "Роснефтегаза" в бюджет провоцировала сомнения в прозрачности расходования средств. Но президент Владимир Путин, отвечая на подобный вопрос, заявлял, что деньги "Роснефтегаза" полностью под контролем правительства.

"Некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание", - сказал Путин в декабре 2016 года, упомянув в том числе расходы на создание самолетов и авиадвигателей. "Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которым нужно обеспечить финансирование, мы и будем тратить деньги "Роснефтегаза", - отмечал Путин.

"Роснефтегаз" входит в консорциум, реализующий проект строительства судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке, также компания выступила инвестором строительства электростанций в Калининградской области.

Расходы на подобные проекты, финансируемые "Роснефтегазом", в отчетности отражены по строке "прочие платежи", которые в 2019 году составили 15,689 млрд рублей после 34,356 млрд рублей в 2018 году.