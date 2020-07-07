Счетная палата отложила проверку "Роснефтегаза" из-за других поручений Путина

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата отложила проведение проверки госхолдинга "Роснефтегаз", поскольку поручила от президента Владимира Путина два поручения, также связанные с нефтегазовой сферой, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

Проверка работы "Роснефтегаза" с 2017 года была включена в перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты на 2020 год, проверкой должен был заняться аудитор Алексей Каульбарс.

"Роснефтегаз", совет директоров которого возглавляет главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", его нераспределенная прибыль по итогам 2019 года составила 570,4 млрд рублей.

Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭК, однако периодически направляет деньги и на другие цели. "Некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание", - говорил президент Владимир Путин в декабре 2016 года, упомянув в том числе расходы на создание самолетов и авиадвигателей. Среди проектов, которые финансирует "Роснефтегаз" - строительство электростанций в Калининградской области и дальневосточная суперверфь "Звезда".

О планах проведения проверки "Роснефтегаза" Кудрин говорил в январе на встрече с Путиным.

"На ближайшие годы мы к таким проблемам, которые будем мониторить на постоянной основе, добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций, соответствуют ли они тем стратегическим задачам, которые перед ними поставлены, и тем стратегиям, которые принимают их наблюдательные советы, качество корпоративного управления и всей системы госзакупок, принятия решений по имущественным вопросам, которые не всегда видны на уровне втором, третьем и четвертом этой системы, пирамиды дочерних компаний. В ближайшее время мы будем по-прежнему, как и раньше, смотреть "Росатом", Росавтодор, РЖД, но добавится и "Ростех", "Газпром", "Роснефтегаз". Это наши ориентиры - сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики", - заявил он тогда.