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Посол РФ опроверг слухи о прекращении поставок газа в Белоруссию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев опроверг слухи о возможном прекращении поставок российского газа в республику с 1 июля 2020 года.

Он заявил журналистам, что нет никаких оснований предполагать, что поставки будут ограничены или перекрыты и посоветовал "доверять официальной информации, а не раздумьям аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию".

При этом посол подчеркнул, что цена поставок газа в Белоруссию в этом году меняться не будет. Мезенцев отметил, что российская сторона готова к переговорам о цене на газ для Белоруссии с 2021 года. "Как было сказано, в том числе и в рамках ряда видеоконференций, в том числе и в ходе заседания группы Высокого уровня Союзного государства, Российская Федерация готова к переговорам о цене на газ в 2021 году", - сказал посол.

Накануне министерство энергетики Белоруссии заявило, что не получало от ПАО "Газпром" официальных уведомлений о возможном прекращении поставок российского газа в Белоруссию с 1 июля 2020 года. О якобы готовящейся остановке сообщали некоторые телеграм-каналы.

Белоруссия

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