В "Газпроме" введут разное время начала работы, чтоб избежать скопления людей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" вводит для возвращающихся на рабочие места сотрудников разное время начала и окончания рабочего дня, чтобы минимизировать скопления людей на входе в производственные помещения.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выпустил новый приказ - об организации работы в группе "Газпром" с 2 июня.

Сотрудники, работающие в офисе, должны не реже одного раза в две недели проходить тест на коронавирус. Поток сотрудников, приходящих на работу в офис, предписано разбить на несколько порций, установив время начала рабочего дня с 08:30 до 10:00 (с получасовыми интервалами) и его окончания - с 17:30 до 19:00.

Сотрудники в офисах должны обязательно использовать средства защиты органов дыхания и рук и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. В одной из "дочек" это трактовали как 10 кв. м офисной площади на человека.

С середины марта большая часть сотрудников головной и дочерних компаний "Газпрома" перешла на работу в удаленном режиме.

С 12 мая в концерне началась работа по поэтапному возвращению персонала в офисы.

На начало 2020 года в группе "Газпром" работало почти полмиллиона человек (порядка 473,8 тыс.).