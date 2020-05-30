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На предприятии "Газпрома" в Кировской области заболели 52 сотрудника и их родственники

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Малмыжском районе Кировской области, на предприятии ПАО "Газпром" увеличился очаг заболевших COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в региональном Роспотребнадзоре.

Заболели 52 сотрудника, а также 39 членов их семей. Кроме того, 100 человек, которые были в контакте с зараженными, находятся на карантине. Предприятие не закрыто.

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Оставшиеся сотрудники продолжают работать вахтовым методом. Они постоянно находятся на предприятии и не выходят.

Как сообщалось, 25 мая на одном из предприятий ПАО "Газпром" произошла вспышка заражения коронавирусом. Предприятие перешло на вахтовый метод работы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, вспышка COVID-19 произошла на одном из предприятий ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Заболели сотрудники Кировского отделения охраны, входящего в Нижегородский отряд охраны Приволжского межрегионального управления охраны ПАО "Газпром" в Самаре. В настоящий момент на предприятии остаются работать вахтовым методом 30 сотрудников.

За последние сутки в Кировской области зарегистрировано 62 новых случаев COVID-19, еще двое скончались.

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