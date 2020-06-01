Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС во главе с "нефтянкой"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips во главе с "нефтянкой" на фоне раллировавшей вечером в пятницу, 29 мая, нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как США не стали объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,2-2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2766,77 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1244,21 пункта (+2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,2%. Доллар просел до 69,85 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+3,2% и +2,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (+1,4%), Сбербанка (+1,4%), АФК "Система" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%). Просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%).

Приглашение для России на саммит "семерки"

К позитивным для рынка акций РФ новостям можно отнести намерения США пригласить Россию и другие страны на саммит G7, который пройдет осенью. Президент Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны, как РФ, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщил корреспондент телеканала CBS.

Саммит же, как отмечает CBS, состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран. "Я переношу саммит на более поздний срок, потому что считаю, что G7 по своему составу точно отражает то, что происходит в мире", - пояснил президент США.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник индекс РТС растет, но достаточных оснований для выхода рынка из консолидации пока не наблюдается. Характер выступления Трампа в отношении Китая оказался не столь жестким, как ожидали многие участники рынка, что способствует восстановлению "спроса на риск" после небольшой паузы.

Вместе с тем, траектория восстановления реальной экономики после шока, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией, остается фактором неопределенности, который пока не позволяет говорить об устойчивом подъеме на рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможно тестирование долларом психологически важного уровня 70 руб./$1 на фоне ослабления курса к корзине валют (индекс DXY находится вблизи 98,0 пунктов).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в понедельник настроения на рынках оптимистичные. На фоне хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая (50,7 пункта, ожидалось 49,6 пункта) активно растут азиатские площадки. В ходе торгов инвесторы обратят внимание на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и США.

В первые часы торгов индекс МосБиржи закрепится в диапазоне 2750-2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы. В случае же публикации позитивной статистики преобладание покупок в российских акциях сохранится до конца сессии. На фоне выросшей нефти доллар может уйти ниже поддержки 70 руб./$1. Закрепление американской валюты под данной отметкой будет говорить в пользу возможности продолжения негативной динамики с целью в районе 67,5 руб./$1, полагает аналитик.

Рост напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона

В рамках недели важнейшей темой для рынков станут отношения между США и Китаем. Рост напряженности между странами может поставить под сомнение активные темпы восстановления мировой экономики после пандемии, что, в свою очередь, окажет давление на широкий спектр рисковых активов и приведет к активизации продаж.

Плюс к этому инвесторы обратят внимание на большой блок важной макроэкономической статистики, где основной фокус будет сосредоточен на индексах деловой активности в ключевых экономических регионах, а также данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы в США. Публикуемая статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

При этом поддержку рынкам будут оказывать новости по смягчению карантинных ограничений, что должно поспособствовать росту экономической активности и, соответственно, восстановлению мировой экономики, считает Зварич.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику после пресс-конференции президента США Трампа, посвященной отношениям с Китаем. За неделю индикаторы продемонстрировали существенный рост: Dow Jones прибавил 3,8%, S&P 500 - 3%, Nasdaq - 1,8%.

Трамп сказал, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". Пекин нарушил обещания по своему специальному административному району, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, отметил он.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году, и не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.

Трейдеры в пятницу также оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который сказал, что отрицательные процентные ставки не подходят для США.

В понедельник в Азии индексы акций уверенно растут (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае снизился до 50,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в мае до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства в мае повысился до 53,6 пункта с 53,2 пункта в предыдущий месяц.

Что происходит на нефтяном рынке

Нефть утром в понедельник стабилизировалась после скачка в пятницу; цена августовской Brent находится на $2 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $37,84 за баррель (без изменений и +5% в пятницу), июльская цена WTI - $35,5 за баррель (+0,03% и +5,3% в пятницу).

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

При этом встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.