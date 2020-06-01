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Выручка "ВКонтакте" в 2019 году замедлила рост до 17%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Выручка соцсети "ВКонтакте", входящей в портфель активов Mail.ru Group, по итогам 2019 года выросла на 17,19% и составила 22,63 млрд рублей, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

При этом рост выручки "ВКонтакте" в 2018 году составлял 26,73%, в 2017 - 44,72%, в 2016 - 32,55%.

В 2019 году прибыль "ВКонтакте" от продаж составила 10,6 млрд рублей, увеличившись на 28,4% по сравнению с показателем 2018 года.

Чистая прибыль соцсети достигла 8,2 млрд рублей против 7,06 млрд рублей в 2018 году.

С 2019 года Mail.ru Group перераспределила сегменты, по которым раскрывает финпоказатели, - в частности, перестала раскрывать абсолютные показатели "ВКонтакте".

Исключением стал III квартал 2019 года, когда Mail.ru Group сообщила, что выручка "ВКонтакте" выросла на 24,7% год к году. Исходя из того, что в III квартале 2018 года выручка соцсети составляла 4,43 млрд рублей, по итогам III квартала 2019 года показатель составил 5,52 млрд рублей.

ВКонтакте

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