Венесуэла с июня повысила цены на топливо

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Венесуэла с июня повысила цены на топливо, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента страны Николаса Мадуро.

Теперь по всей стране бензин будет стоить 5 тыс. боливаров (2,5 цента США) за литр, еще 200 заправок в стране будут продавать премиальный бензин по 50 центов за литр. Месячный лимит бензина составит 120 л (30 галлонов) на один автомобиль.

Также Венесуэла предоставила лицензии частным компаниям, которые дают право импортировать бензин на 200 премиальных заправок. На этих АЗС предусмотрена безлимитная заправка топливом, клиентам будет разрешено оплачивать покупку в любой валюте, пишет агентство.

Дизельное топливо, которое используется в промышленности и для работы электростанций Венесуэлы, по-прежнему будет субсидироваться на 100%, сообщил министр нефтяной промышленности страны Тарек Эль-Айссами, слова которого передает Bloomberg.

Венесуэла столкнулась с катастрофической нехваткой топлива после многих лет неэффективного управления, отсутствия инвестиций в отрасль и санкций США, пишет Bloomberg. При этом топливный вопрос - очень чувствителен для Венесуэлы. Долгое время цены субсидировались правительством страны, что позволяло удерживать их на низком уровне. Решения властей о повышении цен вызывали недовольство населения: так в 1989 году, после повышения цен, в Каракасе начались жестокие беспорядки, напоминает агентство.