Фондовые индексы США выросли за счет надежд на восстановление экономики

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом на фоне растущих надежд на восстановление экономики.

Инвесторы продолжили следить за ситуацией в отношениях США и Китая и усилиями Соединенных Штатов и других стран мира по выходу из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"В ближайшей перспективе сохранится неопределенность, однако признаки восстановления экономики являются позитивным фактором", - говорит директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors Джим Бейрд.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал в понедельник, что власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

Штаты продолжают восстанавливать экономическую активность на фоне смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом в стране продолжаются протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп призвал губернаторов штатов принять решительные меры в отношении участникам беспорядков по всей стране, сообщило в понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд источников.

По данным одного из источников, Трамп в ходе аудиоконференции сказал губернаторам "взять верх" и "вернуть свои улицы под контроль". Президент США сказал, что пока недоволен действиями губернаторов, назвал принимаемые меры против беспорядков слишком слабыми.

Опубликованные в понедельник статданные указали, что индекс промактивности в США в мае поднялся с 11-летнего минимума.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце поднялся до 43,1 пункта с апрельских 41,5 пункта - минимальных с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 43,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Акции Coty Inc. подскочили на 20,9%. Американский производитель косметики и парфюмерии продает инвестиционной компании KKR & Co Inc. 60% активов в сфере профессиональных средств ухода за волосами и ногтями, включая бренды Wella, Clairol и OPI. Бумаги KKR подорожали на 1,95%.

Акции крупных ритейлеров снизились по итогам торгов. Бумаги Target Corp. подешевели на 2,3%, Walmart Inc. - на 0,08%.

Цена бумаг Gilead Sciences Inc. снизилась на 3,4% после того, как компания опубликовала новые данные о клинических испытаниях экспериментального препарата от коронавируса.

Котировки акций Southwest Airlines Co. выросли на 4,7%. Компания сообщила, что получила финансовую помощь от властей в размере $651,8 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник, 1 июня, вырос на 91,91 пункта (0,36%) - до 25475,02 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 11,42 пункта (0,38%) и составил 3055,73 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 62,18 пункта (0,66%) - до 9552,05 пункта.