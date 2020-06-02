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Новому бизнесу разрешат нанимать работников на срок до года

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство России предлагает создать только что созданным компаниям, организациям и учреждениям возможность найма сотрудников на срочный трудовой договор сроком до одного года.

Как сообщил источник "Интерфакса", это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая. При этом планируется определить условия перехода со срочного трудового договора на бессрочный и в целом разработать механизм пролонгации срочного трудового договора с внесением в него изменений и дополнений.

Также, отмечает источник, в правительстве намерены разработать новый порядок приема на работу выпускников вузов, техникумов и колледжей. Им предложат три варианта перехода в организацию: на срочный трудовой договор (сроком до 1 года), на испытательный срок или на оплачиваемую стажировку.

Нормативные акты по этим вопросам, поясняет источник, планируется разработать и принять к декабрю текущего года.

РФ

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