На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении и в целом закон о наделении самозанятых граждан правом претендовать на меры государственной поддержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП).

Законопроект (№916988-7) был внесен в Госдуму правительством в начале марта.

Согласно документу, граждане, которые используют режим налога на профессиональный доход, могут претендовать на меры в том числе и бюджетной поддержки, которые предусмотрены для МСП. Речь идет также о кредитно-гарантийной поддержке, участии в льготных лизинговых программах, доступе к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, где можно рассчитать бизнес-план, пройти бесплатное обучение и получить консультации юристов.

Помощь будет предоставляться как через региональные бюджеты, так и через "Корпорацию МСП" и ее дочерние общества.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.