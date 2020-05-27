Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении и в целом закон о наделении самозанятых граждан правом претендовать на меры государственной поддержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП).

Законопроект (№916988-7) был внесен в Госдуму правительством в начале марта.

В РоссииСубсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 маяЧитать подробнее

Согласно документу, граждане, которые используют режим налога на профессиональный доход, могут претендовать на меры в том числе и бюджетной поддержки, которые предусмотрены для МСП. Речь идет также о кредитно-гарантийной поддержке, участии в льготных лизинговых программах, доступе к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, где можно рассчитать бизнес-план, пройти бесплатное обучение и получить консультации юристов.

Помощь будет предоставляться как через региональные бюджеты, так и через "Корпорацию МСП" и ее дочерние общества.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей

"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первый миллиард кубометров газа

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут онлайн-сессию "Примаковских чтений"

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Песков заявил, что 24 июня с большой вероятностью будет выходным из-за парада Победы

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией
Пандемия коронавируса

Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

В АТОР посоветовали не ждать открытия границ России для туризма раньше сентября

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');