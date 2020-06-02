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В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на 10 вакансий в России претендуют 18 человек.

"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.

В то же время, по его словам, "есть и благоприятные тенденции".

"На портале "Работа в России", где размещаются объем предлагаемых для рынка вакансий за последний месяц объем вакансий увеличился на 200 тысяч", - сказал Котяков.

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Таким образом, на данный момент соискатели могут выбирать из 1 млн 150 тысяч вакансий.

В ряде регионов по итогам мая количество принятых на работу граждан выше, чем количество уволенных, например, в Камчатском крае, Тамбовской области, в Якутии, Чукотском АО, Амурской области.

"Однако в большинстве регионов ситуация достаточно сложная", - сказал министр.

1 июня президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте РФ по правам человека Борис Кравченко заявил, что реальное число российских безработных вчетверо превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости.

"Очевидно, что рост официально зарегистрированных безработных, который по последним данным Минтруда превысил два миллиона человек, не дает понимания реальной динамики рынка труда. Наша оценка по общей численности безработных россиян - 8 млн человек, и тенденция к росту сохраняется", - сказал Кравченко.

27 мая на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных на тот момент составляло порядка 1 млн 900 тыс. человек.

Минтруд

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