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ВВП Швейцарии в I квартале упал на рекордные 2,6%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года ВВП Швейцарии сократился впервые с четвертого квартала 2018 года, падение стало рекордным с начала ведения расчетов в 1980 году. В квартальном измерении ВВП сократился на 2,6%, сообщил Государственный секретариат по экономике (SECO). В IV экономика страны выросла на 0,3%.

Экономический кризис

Аналитики в среднем прогнозировали падение на 2%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы упали на 3,5% (после повышения на 0,3% в октябре-декабре). Инвестиции бизнеса в оборудование и программное обеспечение снизились на 4% (рост на 2,8%), строительный сектор сократил инвестиции на 0,4% (+0,6%). Между тем темпы подъема госрасходов остались на уровне 0,7%.

Экспорт в январе-марте увеличился на 3,4% после снижения на 0,1% в предыдущие три месяца, импорт уменьшился на 1,1% после падения на 2,3%.

Среди отраслей спад в розничной торговле составил 4,4%, в гостиничном бизнесе - 23,4%, в транспорте и коммуникациях - 5,1% (сильнейшее снижение за 30 лет).

В годовом измерении квартальный ВВП упал на 1,3%. Аналитики ожидали снижения на 0,9%.

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Швейцария коронавирус SECO

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