Минсельхоз не согласился с утверждением о снижении числа желающих расширять посевы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Минсельхозе не согласились с тем, что в РФ снижается число сельхозпроизводителей, которые расширяют посевные площади.

На состоявшейся накануне презентации индекса развития сельхозпроизводителей России, разработанного по заказу компании Syngenta Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), аналитиками ifors и ВЦИОМ, представитель компании заявил, что в отрасли наблюдается "явный тренд на снижение процента сельхозпроизводителей, которые год от года расширяют посевные площади". В 2017 году 27% из них говорили, что расширили посевные площади, в этом году - только 16%, уточнил он.

"По мнению Минсельхоза, результаты исследования свидетельствуют о стабильной ситуации в отечественном растениеводстве, продолжающейся тенденции по увеличению посевных площадей и планомерному наращиванию валового производства продукции АПК. При этом в отрасли сохраняется оптимизм и рост деловой активности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе отметили, что в исследовании приняли участие сельхозпроизводители Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Возможности по расширению посевных площадей в этих регионах ограничены по причине того, что основная часть доступных земель сельхозназначения уже используется. При этом доля респондентов, подтвердивших сокращение посевных площадей в 2020 году, составила 3%, что почти в три раза меньше показателя 2019 года. Количество опрошенных, увеличивших или сохранивших площади, составило 97%, что на 5 процентных пунктов выше показателя прошлого года (92%), отметили в ведомстве.

Индекс развития сельхозпроизводителей определяется ежегодно с 2016 года. Участниками исследования являются руководители порядка 100 агрофирм и фермерских хозяйств из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.