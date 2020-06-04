Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне приостановки общемирового ралли на ожиданиях запуска экономик после снятия карантинных ограничений во многих странах из-за пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, при этом растут бумаги "Мечела" в преддверии заседания в четверг совета директоров компании.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2816,57 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1290,95 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 68,93 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,2%), ВТБ (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%), "Россетей" (-1%), "Аэрофлота" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%).

Выросли акции "Мечела" (+3% и +0,9% префы), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,4%).

Совет директоров "Мечела" в четверг рассмотрит вопрос об определении цены выкупа акций компании у акционеров, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им бумаг.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг не исключена возможность приостановки роста индекса РТС - активность покупателей на рынках в целом может сократиться в преддверии заседания ЕЦБ (решение по процентным ставкам в 14:45 по московскому времени, пресс-конференция Кристин Лагард в 15:30) и выхода данных по рынку труда США (в пятницу в 15:30 по Москве). Кроме того, премьер-министр Великобритании присоединился к критике Китая за вмешательство в дела Гонконга, что потенциально может рассматриваться как усиление геополитических рисков. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка коррекции доллара вниз на фоне признаков восстановления спроса на валюту США на мировом рынке.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает утром в четверг преобладания продаж в российских акциях из-за снижения цен на нефть. При этом позитивной динамики внешних фондовых площадок окажется недостаточно для нивелирования это влияния. В результате индекс МосБиржи в начале торгов сделает шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов, в который рынок вышел днем ранее. В ходе сессии рынок попытается удержать позиции в данном коридоре, однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, продажи могут увести индекс МосБиржи под его нижнюю границу. Аналитик также ожидает попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю, коридор для доллара составит 67,5-70 руб.

В США индексы в среду выросли на 0,8-2,1% на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты.

Рынок растет в течение последних нескольких сессий, практически не реагируя на протесты в США, напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и экономические потрясения, вызванные пандемией, пишет MarketWatch.

По данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае сократилось на 2,76 млн человек при прогнозах снижения на 8,7-9 млн человек после апрельского падения на 19,56 млн человек. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта при прогнозах роста до 44 пунктов с апрельских 41,8 пункта (минимум с апреля 2009 года).

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в мае, которые будут опубликованы в пятницу.

Росту акций способствуют надежды на успешное возобновление работы компаний, при этом аналитики также говорят, что поддержку рисковым активам оказывают беспрецедентные стимулы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира. В то же время негативными факторами для рынков выступает сохраняющаяся напряженность в отношениях США-КНР и попытки Пекина усилить контроль за Гонконгом.

Инвесторы положительно встретили новость о том, что Китай расширяет с 8 июня ранее ограниченное из-за коронавируса авиасообщение с другими странами.

Поддержку рынку также оказала информация о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в банковскую систему 70 млрд юаней. Регулятор сохранил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,2%.

Нефть утром в четверг дешевеет после взлета накануне до максимума с начала марта (Brent превышала $40 за баррель); цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $39,38 за баррель (-1% и +0,6% накануне), июльская цена WTI - $36,66 за баррель (-1,7% и +1,3% в среду).

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На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,08 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.