Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Производительность труда в США в I квартале упала меньше прогнозов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В США в I квартале 2020 года производительность труда снизилась на 0,9%, свидетельствуют окончательные данные Министерства труда. Предварительные данные указывали на более сильное сокращение - на 2,5%.

Экономический кризис

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр в сторону еще большего падения - до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте увеличилась на 5,1%, а не на 4,8%, как было объявлено ранее. Аналитики ожидали пересмотра до 5%.

Это максимальное повышение показателя за год, с первого квартала 2019 года.

Показатель производства товаров и услуг в США в первом квартале упал на 6,5% - снижение стало максимальным с 2009 года. Количество отработанных часов сократилось на 5,6%.

Тем не менее, производительность труда в промышленном секторе США в январе-марте выросла на 0,3% - это первое повышение за год. При этом число отработанных часов упало на 6,6%.

В четвертом квартале 2019 года производительность труда в США увеличилась на 1,2%, стоимость рабочей силы, согласно уточненным данным, выросла на 2,2%.

США Минтруда коронавирус

Новости

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon
Экономический кризис

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

Глава "ФосАгро" призвал не допустить банкротства подрядчиков

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Первые соглашения о защите капвложений могут быть подписаны уже 1 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');