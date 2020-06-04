Производительность труда в США в I квартале упала меньше прогнозов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В США в I квартале 2020 года производительность труда снизилась на 0,9%, свидетельствуют окончательные данные Министерства труда. Предварительные данные указывали на более сильное сокращение - на 2,5%.

Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр в сторону еще большего падения - до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте увеличилась на 5,1%, а не на 4,8%, как было объявлено ранее. Аналитики ожидали пересмотра до 5%.

Это максимальное повышение показателя за год, с первого квартала 2019 года.

Показатель производства товаров и услуг в США в первом квартале упал на 6,5% - снижение стало максимальным с 2009 года. Количество отработанных часов сократилось на 5,6%.

Тем не менее, производительность труда в промышленном секторе США в январе-марте выросла на 0,3% - это первое повышение за год. При этом число отработанных часов упало на 6,6%.

В четвертом квартале 2019 года производительность труда в США увеличилась на 1,2%, стоимость рабочей силы, согласно уточненным данным, выросла на 2,2%.