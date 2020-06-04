ЦБ РФ призвал банки разумно оценивать свои риски и возможности собственников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ призвал банки разумно оценивать масштабы накапливаемых рисков и принимать решения взвешенно, исходя из запаса капитала для выполнения нормативов, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора (СТБН) Банка России Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

Он сказал, что выход из регуляторных послаблений, которые ЦБ дал банкам для прохождения кризиса, будет постепенным (сейчас большинство регуляторных послаблений ЦБ действуют до 30 сентября - ИФ). "Ответить сейчас на вопрос, какой будет выход и какова будет этапность, мы не можем. Но мы обязательно будем рассматривать этот вопрос ближе к августу - сентябрю. Все эти решения будут приниматься, исходя из складывающейся ситуации", - сказал Шабля.

"Но это не значит, что кредитные организации до 30 сентября могут абстрагироваться от оценки риска, принятия мер, которые обеспечивают после отмены послаблений формирование резервов в адекватном размере. Это все должно быть постоянно предметом внимания", - предупредил он.

Служба текущего банковского надзора и департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями внимательно смотрят на объем реструктуризаций в портфеле банков, который отражает объем накапливаемых рисков. По словам представителя ЦБ, банки при принятии рисков должны поступать разумно, исходя из запаса капитала и прогнозных значений по ухудшению качества активов и финансового положения заемщиков.

"Этим были вызваны рекомендации (к которым, прямо скажу, прислушались не все) о невыплате дивидендов за 2019 год либо хотя бы о переносе на более поздний срок годовых собраний акционеров, чтобы там принимать решение о выплате дивидендов с учетом объема накопленных убытков. Наша рекомендация остается в силе. Сейчас важно обеспечить возможность прохождения сложных условий с соблюдением требований по капиталу и обязательным нормативам", - заявил Шабля.

"Мы с пониманием относимся к ситуации, когда банки нарушают надбавку к достаточности капитала. Но каждая такая кредитная организация не освобождается от обязанности в установленные нормативным актом сроки представить план восстановления капитала, по которому мы будем вести совместную работу", - добавил он.

По его словам, многим кредитным организациям сейчас непросто, а дальше будет еще сложнее, особенно при отмене послаблений.

"Я недавно услышал от одного председателя правления, когда спросил, с каким финансовым результатом он планирует подойти к концу года, меня удивил ответ, он сказал, что так далеко мы еще не заглядывали. Потому что заглядывать нужно достаточно далеко, нужно смотреть различные сценарии и исходя из этих сценариев принимать решение уже сейчас. Потому что есть кредитные организации, которые нам не могут показать результаты стресс-тестирования, но в то же время они говорят о необходимости принятия решения о выплате дивидендов. Мы призываем к разумному, взвешенному поведению и оценке своих возможностей и возможностей собственников, тем более что возможности собственников также меняются, учитывая негативные последствия от пандемии. Та помощь, которая оказывалась год или два года назад, сейчас может быть невозможной или иметь другие параметры", - заявил глава СТБН, добавив, что послабления даны как возможность, но это не панацея.

"Мы понимаем, что не все кредитные организации смогут пройти это период. Но по нашим оценкам, нет каких-то системных проблем, которые могли бы говорить, что количество таких банков будет сколько-либо значительным. Все-таки банковский сектор был неплохо готов к этому кризису и проходит его вполне успешно. А те кредитные организации, которые не пройдут, не повлияют в целом на сектор. Серьезных последствий их ухода с рынка не будет", - сказал он.