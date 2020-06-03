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В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях ограничительных мер не столь действенно, так как трансмиссионный механизм ограничен возможностью людей брать кредиты и тратить деньги, считает директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Как заявил Морозов в ходе онлайн-дискуссии "Проблемы экономической политики во времена COVID-19", когда экономика находится в "ситуации карантина, даже значительное смягчение политики может не сильно помочь".

"В условиях финансовых сложностей важнее больше фокусироваться на финансовой стабильности, чем на стимулировании (экономики - ИФ)", - полагает глава департамента ЦБ.

"Когда ситуация улучшится, финансовые рынки стабилизируются и экономика начнет восстанавливаться, будет больше возможностей для смягчения политики", - высказал мнение Морозов.

Последний раз ЦБ РФ снижал ключевую ставку 24 апреля, сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%.

ДКП ЦБ РФ Александр Морозов Коронавирус

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