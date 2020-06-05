Путина попросили включить зоопарки в число пострадавших от пандемии отраслей

Московский зоопарк Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Директор музея природы "Зоопарк Садгород" в Приморском крае Алена Асновина попросила президента РФ Владимира Путина решить проблему с внесением зоопарков в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

В ходе встречи президента с экологами и зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога, Асновина рассказал президенту о проблеме, с которой столкнулся ряд зоопарков. По ее словам, большинство этих учреждений не попадает под действие документа, предусматривающего их включение в перечень пострадавших отраслей.

"Большинство зоопарков страны не попадает под действие постановления правительства 434 (перечень пострадавших от коронавируса отраслей). В перечень попали только те зоопарки, у которых есть код ОКВЭД 91041 (код участника внешнеэкономической деятельности)", - рассказала Асновина.

По ее словам, у некоторых частных зоопарков эти коды являются вспомогательными. "Хотелось бы обратить на это внимание, потому что независимо от кода и различных условий животных нужно кормить и содержать", - сказала она.

Асновина также обратила внимание президента и на проблему с лицензированием зоопарков. "Когда мы вернемся к нормальной жизни, перед нами встанут проблемы, связанные с предстоящим лицензированием зоопарков. В свое время были приняты требования по содержанию (животных - ИФ), которые лягут в основу лицензирования, но в них есть ряд преимущественных недостатков. Об этом говорят специалисты во всех зоопарках страны", - рассказала она.

Асновина попросила президента назначить контактное лицо, которое бы связалось с ассоциацией зоопарков и аквариумов России, чтобы детально отработать этот и другие вопросы, касающиеся федерального законодательства по зоопаркам страны.

"Я такое контактное лицо обязательно вам представлю. Мы с вами свяжемся и поговорим. За ваши предложения спасибо, их тоже проработаем", - пообещал президент.