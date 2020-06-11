Московский зоопарк будет пускать посетителей только по электронным билетам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московский зоопарк откроется 16 июня, но пройти на его территорию можно будет только через главный вход и только по электронным билетам, предупредило учреждение. Кассы работать не будут, чтобы не создавать очередей.

Билеты, купленные ранее по акциям, будут действительны до конца года.

Зоопарк будет открыт с 7:30 до 22:00. Однако внутренние помещения павильонов и детский зоопарк будут закрыты. Также нельзя будет пользоваться лавочками, беседками и детскими площадками.

Посетителей просят быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Животные успели отвыкнуть от посетителей и шума, поэтому в зоопарке просят их не подзывать, не кормить, не пугать громкими звуками.