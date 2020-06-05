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Российская доля в турецком импорте газа снизилась с 52% до 33%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доля российского газа в турецком импорте голубого топлива снизилась за период с 2017 года по 2019 год с 52% до 33%. Об этом сообщило в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

По данным управления, в 2017 году Турция импортировала 28,690 млрд кубометров российского газа, что составляло 52% в турецком импорте голубого топлива. В 2018 году этот показатель снизился до 23,642 млрд кубометров (47%). В 2019 году турецкий импорт природного газа составил в целом 45,205 млрд кубометров, из которых 15,191 млрд кубометров пришлись на долю России.

Таким образом, доля России в импорте газа в Турцию сократилась до 33%, тогда как за последние три года объем поставок российского газа в республику сократился почти вдвое - на 47%, отмечает агентство.

По данным EPDK, снижение цен на голубое топливо на мировых рынках и рост доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии сказались на объемах поставок газа в Турцию.

В прошлом году 29% от общего объема импорта голубого топлива в Турцию пришлось на сжиженный природный газ. А в целом за последние три года импорт СПГ в Турцию вырос на 20,7%.

Турция Анкара Газпром

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