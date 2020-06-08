Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:49Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 7 009 065+117 852

Сотрудники "Газпрома" в 2019 году в пять раз чаще обращались на антикоррупционную горячую линию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Число жалоб на "горячую линию" "Газпрома" по противодействию коррупции в 2019 году выросло почти в пять раз по сравнению с 2018 годом, говорится в годовой отчетности концерна. Компания также впервые сообщила, что выявила конфликт интересов в одной из дочерних компаний (название "дочки" не раскрыто).

В минувшем году на антикоррупционную линию "Газпрома" поступило более 900 обращений (в основном по каналу электронной почты). Из них только 81 жалоба непосредственно касалась возможных нарушений законодательства в группе.

"Основная часть поступивших обращений касалась возможных нарушений при проведении закупок; жалоб, связанных с реализацией газа конечным потребителям (в первую очередь, населению); возможных мошеннических действий третьих лиц и иных нарушений. Проведены проверки поступивших обращений, в результате которых не выявлено проявлений коррупционной направленности (в определении ст.1 закона 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). По итогам проверки поступивших обращений информировались соответствующие подразделения ПАО "Газпром", дочерние общества и организации компании", - говорится в отчете.

В 2018 году на эту линию поступило 211 о возможных мошеннических действиях третьих лиц, и жалобы, касающиеся сферы реализации газа населению. Все обращения были рассмотрены, заверила компания.

Выявленный случай конфликта интересов затронул руководителя дочерней структуры и был связан "с совместной работой родственника". "Ситуация конфликта интересов устранена", говорится в отчете.

В 2019 году не выявлено наличия у членов совета директоров, членов правления, председателя правления ПАО "Газпром" конфликта интересов, также отмечает компания.

Газпром

Новости по теме

Новости

"Ъ" узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

"Роскосмос" завершил приём заявок в отряд космонавтов

Пандемия коронавируса

Глава Роспатента предрек появление лекарства от коронавируса к середине лета

Мэр Тольятти решил на Троицу простить активиста, на которого ранее подал иск

Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

Главный раввин России заболел коронавирусом

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Авария на ТЭЦ в Норильске

Основные работы на месте разлива топлива в Норильске займут около двух недель

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');