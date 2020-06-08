Сотрудники "Газпрома" в 2019 году в пять раз чаще обращались на антикоррупционную горячую линию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Число жалоб на "горячую линию" "Газпрома" по противодействию коррупции в 2019 году выросло почти в пять раз по сравнению с 2018 годом, говорится в годовой отчетности концерна. Компания также впервые сообщила, что выявила конфликт интересов в одной из дочерних компаний (название "дочки" не раскрыто).

В минувшем году на антикоррупционную линию "Газпрома" поступило более 900 обращений (в основном по каналу электронной почты). Из них только 81 жалоба непосредственно касалась возможных нарушений законодательства в группе.

"Основная часть поступивших обращений касалась возможных нарушений при проведении закупок; жалоб, связанных с реализацией газа конечным потребителям (в первую очередь, населению); возможных мошеннических действий третьих лиц и иных нарушений. Проведены проверки поступивших обращений, в результате которых не выявлено проявлений коррупционной направленности (в определении ст.1 закона 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). По итогам проверки поступивших обращений информировались соответствующие подразделения ПАО "Газпром", дочерние общества и организации компании", - говорится в отчете.

В 2018 году на эту линию поступило 211 о возможных мошеннических действиях третьих лиц, и жалобы, касающиеся сферы реализации газа населению. Все обращения были рассмотрены, заверила компания.

Выявленный случай конфликта интересов затронул руководителя дочерней структуры и был связан "с совместной работой родственника". "Ситуация конфликта интересов устранена", говорится в отчете.

В 2019 году не выявлено наличия у членов совета директоров, членов правления, председателя правления ПАО "Газпром" конфликта интересов, также отмечает компания.