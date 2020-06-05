Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в июне до 3,2-3,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России ожидает роста цен в июне к маю на 0,2-0,4% с поправкой на сезонность, ускорения годовой инфляции до 3,2-3,4%, говорится в обзоре "Финансовый пульс".

"Инфляционное давление в экономике ослабевает, а влияние дезинфляционных факторов усиливается. К этому приводят исчерпание переноса в цены мартовского ослабления рубля и обострение конкуренции в условиях сильного падения спроса", - отмечает регулятор.

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что инфляция в стране в мае 2020 года замедлилась до 0,3% после всплеска до 0,8% в апреле и 0,6% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе.

В годовом выражении инфляция в мае 2020 года, по данным Росстата, незначительно замедлилась после двух месяцев ускорения - до 3,0% с 3,1% в апреле, 2,5% в марте и 2,3% в феврале.

Председатель ЦБ и Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что влияние ослабления рубля на инфляцию в РФ, по-видимому, исчерпано. Пик годовой инфляции, по ее словам, будет наблюдаться летом.

ЦБ в конце апреля повысил прогноз по инфляции на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2020 году на уровне 4%. Минфин в конце мая вообще предлагал понизить прогноз до 3,3%, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу в очередной раз подтвердила, что ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 19 июня, шаг снижения ставки в 100 базисных пунктов (б.п.) будет рассматриваться среди прочих.