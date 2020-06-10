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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в мае сократили чистую прибыль до символических 0,5 млрд рублей с 32 млрд рублей в апреле.

По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд рублей, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы.

"Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограниченным. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли, в мае она была рекордно низкой - полмиллиарда рублей. Эти цифры не радужные, но не пугающие, банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование начинает оживать по мере выхода экономики из ограничительных мер", - отметила Набиуллина.

Исходя из данных о прибыли Сбербанка за май, без учета крупнейшей кредитной организации страны сектор в этом месяце получил порядка 44,5 млрд рублей убытков.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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