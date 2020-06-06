Министры ОПЕК+ обсудят возможное продление квот после июня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, в субботу обсудят возможность продления майских квот после июня.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном снижении нефтедобычи сроком на два года. Предполагается, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, с июня до конца 2020 года - снижение составит 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Тогда же в апреле министры ОПЕК+ договорились о том, чтобы встретиться 10 июня "для определения дальнейших действий, которые могут понадобиться для балансировки рынка".

В начале мая Саудовская Аравия сообщила, что добровольно снизит свою нефтедобычу в июне еще на 1 млн б/с, ОАЭ - на 100 тыс. б/с, Кувейт - на 80 тыс. б/с.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. Однако в последнюю неделю проведение встречи стояло под большим вопросом, поскольку два этих лидера ОПЕК+ заняли жесткую позицию в вопросе махинаций с квотами со стороны некоторых других стран.

Как сообщил источник "Интерфакса", по предварительным данным (окончательно итоги будут понятны только в ходе технического комитета ОПЕК+), страны ОПЕК выполнили сделку в мае примерно на 75%, в частности, из-за Ирака и Нигерии. Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал, Нигерия лучше исполняла свои обязательства. За май Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.

Таким образом, если ОПЕК выполнила сделку на 75%, снизив ее до 4,6 млн б/с, то странам-"двоечникам" нужно будет в будущем дополнительно снизить добычу примерно на 1,5 млн б/с в последующие месяцы.

По данным источников агентства Bloomberg, после почти недели споров лидеры ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей с Ираком о его приверженности сделке. Обе страны, по данным агентства, подталкивали Ирак к тому, чтобы тот сокращал добычу не меньше своей квоты и даже компенсировал несоблюдение обязательств за прошлые периоды.

Источник "Интерфакса", близкий к ОПЕК, пояснил, что тот факт, что министерская встреча ОПЕК+ назначена, означает, что страны, которые не выполняли сделку, пообещали компенсировать это, то есть, снизить добычу больше позднее.

По информации Минэнерго Азербайджана, глава которого также будет присутствовать на встрече в субботу, страны ОПЕК+ в ходе заседаний обсудят текущие тенденции на глобальном нефтяном рынке, перспективы развития. "Кроме этого, будет рассмотрен вопрос продления обязательства странами ОПЕК+ по снижению добычи нефти на 9,7 млн б/с после июня", - подчеркивает Минэнерго страны.

Помимо министерских встреч ОПЕК+ было также перенесено заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), которое обычно проводилось перед министерскими встречами ОПЕК+ - с 5 июня на 17 июня, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) - с 8 на 18 июня.