"Газпром" объявил крупнейшую за свою историю закупку труб на 100 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории корпоративных практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД) - одним лотом сразу на сотню миллиардов рублей. Это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока и перевода его в подчинение зампреда Олега Аксютина.

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году. Предельная цена закупки - 98,402 млрд рублей. Пока в качестве срока подведения итогов указано 16 июня (но сроки могут сдвигаться).

Средняя цена одной тонны ТБД в новом тендере складывается на уровне 76,934 тыс. рублей за тонну, что находится на уровне средних закупок труб в этом году (правда, пока с начала года "Газпром" закупал трубы очень маленькими партиями).

Поставка предусмотрена на базы "Газпром инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

До сих пор крупнейшими сделками на рынке ТБД были контракты ООО "Газпром комплектация" с "Загорским трубным заводом" на поставку 500 тыс. тонн на 41 млрд рублей (для газопровода Ковыкта-Чаянда - его в настоящее время начинают строить) и с "Трубной металлургической компанией" на 255 тыс. тонн на 21 млрд рублей (для расширения магистрали Сахалин - Хабаровск - Владивосток).

В 2018 году "Газпром" объявил и довел до заключения контрактов закупки на 157 млрд рублей (заключались в том числе контракты на несколько лет вперед). В 2019 году были объявлены закупки лишь на символические 5 млрд рублей; с начала 2020 года (за исключением новой супер-закупки) не набралось тендеров и на миллиард рублей.