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"Газпром" ищет компромисс с трубниками при высоких ценах на сталь

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" обсуждает с производителями трубной продукции возможные компромиссные решения на фоне высоких цен на сталь, речь о возможной корректировке условий договоров в рамках рекордной закупки труб большого диаметра (ТБД) почти на 100 млрд рублей не идет.

Об этом журналистам сказал зампред правления - начальник департамента 623 ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

"Мы, конечно же, встречаемся с нашими производителями. Пока вопрос о пересмотре заключенного контракта не поднимаем. У нас рассматривают различные механизмы, каким образом мы можем найти определенные компромиссные решения, но это, еще раз говорю, не пересмотр контрактов", - сказал он.

Аксютин также отметил наблюдающееся последнее время снижение стоимости стали для производства труб: "Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится. Определенные действия предпринимаются со стороны правительства Российской Федерации, направленные как раз на недопущение роста цен".

"Газпром" в июне 2020 года разыграл крупнейший трубный заказ в своей истории (1,3 млн тонн ТБД), сделав это впервые новым способом - по конкурсу. По условиям проведенного конкурентного отбора участник с лучшей заявкой получает 35% от общего объема поставки по каждому объекту; второе место - 25% от общего объема поставки по каждому объекту; третье и четвертое место - по 15%, пятое место - 10% от объемов.

Крупнейший объем взял "Выксунский металлургический завод" "Объединенной металлургической компании", второе место в отборе занял "Ижорский трубный завод" "Северстали", затем выстроились "Челябинский трубопрокатный завод", "Трубная металлургическая компания" и "Загорский трубный завод".

Газпром Загорский трубный завод Выксунский металлургический завод ОМК Ижорский трубный завод Северсталь Олег Аксютин

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