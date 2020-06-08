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ВТБ ввел комиссию за операции в системе быстрых платежей

Кроме того, банк по рекомендации ЦБ сохранил нулевой тариф на переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВТБ с понедельника вводит комиссию за переводы в рамках системы быстрых платежей (СБП), по рекомендации ЦБ он оставил бесплатными переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Операции на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц будут проходить с комиссией 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию. "С учетом того, что средняя сумма ежемесячных перечислений наших клиентов в СБП ниже (100 тыс. рублей - ИФ), можно говорить, что для абсолютного большинства из них обслуживание остается бесплатным", - заявили в банке.

ЦБ в марте объявил, что установил для банков предельный размер комиссии при обслуживании в СБП. Переводы на общую сумму 100 тыс. рублей в месяц должны проводиться без комиссии для физлиц, на переводы свыше этого лимита вводится комиссия не более 0,5%.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В 2020 году ЦБ планирует внедрить в систему функции оплаты налоговых и других государственных платежей, ЖКУ, предусмотреть возможность переводов от юрлиц физлицам, в том числе зарплаты, а также ввести ряд других сервисов.

В конце мая к системе в полноценном режиме подключился Сбербанк, на который приходится основная доля на рынке денежных переводов. Банк дает возможность перевести бесплатно через СБП до 100 тыс. рублей в месяц, комиссия при увеличении этого лимита, как и у ВТБ, составляет 0,5%.

ВТБ СБП

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