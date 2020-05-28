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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.

В четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку, сообщила о том, что к СБП подключился крупнейший игрок. Сбербанк оставался единственным системообразующим банком, который не обеспечил полноценную работу системы, вопреки требованиям закона.

"У нас наконец-то подключился крупнейший игрок, последний из системно значимых, вчера он подключил всю свою сетку, и мы думаем, что с точки зрения C2C переводов и C2B это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций", - сказала Скоробогатова.

Чтобы воспользоваться СБП, клиенты Сбербанка сначала должны согласиться с проведением операций. Для этого в приложении надо нажать на значок профиля в левом верхнем углу, затем перейти во вкладку "Настройки" и далее внизу дать соглашение на работу СБП на вкладке "Соглашения и договоры".

Сбербанк 31 марта сообщил о подключении к СБП, позднее банк проводил тестовые транзакции для клиентов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор ожидает подключения Сбербанка к СБП в полном объеме в июне.

Сбербанк

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