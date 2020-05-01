Банкам запретили брать комиссию за переводы через СБП до 100 тыс. руб.

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские банки с 1 мая обязаны не брать с граждан комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

ЦБ РФ в марте объявил, что установил для банков предельный размер комиссии по этой услуге. Переводы на общую сумму 100 тысяч рублей в месяц должны проводиться без комиссии для физлиц. Переводы на сумму свыше этого лимита должны проводиться с комиссией не более 0,5%.

Как сообщалось ранее, ЦБ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе – 28 февраля того же года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В 2020 году ЦБ планирует внедрить в систему функции оплаты налоговых и других государственных платежей, ЖКУ, предусмотреть возможность переводов от юрлиц физлицам, в том числе зарплаты, а также ввести ряд других сервисов.