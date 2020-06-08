ФНБ в мае сократился более чем на 244 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 161,48 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $171,889 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 мая ФНБ составлял 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд.

Таким образом, за май его объем уменьшился на 244,29 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8,205 трлн рублей, или $115,969 млрд (7,2% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июня размещено $53 млрд 383 млн, 45 млрд 979 млн евро, 8 млрд 914,8 млн фунтов стерлингов и 40,266 млрд рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 540,605 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 222,236 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 2 трлн 272,925 млрд рублей.

ВЭБ в мае возвратил средства ФНБ на 40 млрд рублей, размещенные на депозитах в 2010-2011 годах для кредитования АО "АИЖК" (с 2018 года - ДОМ.РФ).

Также в мае ВЭБ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1) и (КЖЦ-2), на сумму 106,6 млн рублей и 159,7 млн рублей соответственно.

В привилегированные акции ОАО "РЖД" номиналом 1 тыс. рублей каждая в мае были размещены 6,64 млрд рублей из фонда для финансирования инфраструктурного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей".

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года составила $1,085 млрд, что эквивалентно 76,763 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 31 мая составила 908,72 млрд рублей. В том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 845,796 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 26,539 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 36,388 млрд рублей.

В федеральный бюджет в мае поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе в сумме 511,3 млн рублей, что эквивалентно $7,16 млн, и в ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 1,804 млрд рублей, или $25,38 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 11,49 млрд рублей, что эквивалентно $163,47 млн.