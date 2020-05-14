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ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей

ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд. Таким образом, за апрель его объем уменьшился на 449,98 млрд рублей. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8,439 трлн рублей, или $114,52 млн (7,4% ВВП), месяцем ранее он составлял 11,095 трлн рублей, или $142,736 млрд (9,8% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая размещено $53 млрд 424,3 млн, 46 млрд 017,3 млн евро, 8 млрд 922,4 млн фунтов стерлингов и 10,56 млрд рублей (месяцем ранее их объем составлял 1 трлн 494,25 млрд рублей, которые были конвертированы с валютных счетов фонда для покупки Сбербанка.

На депозитах в ВЭБе размещено 580,871 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 215,596 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 2 трлн 228,767 млрд рублей.

В апреле 3 млрд рублей из фонда были размещены в облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги" для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

На депозит в ВЭБ.РФ, открытый в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и лизинг вагонов Московского метро" (КЖЦ-2), в прошлом месяце были размещены 3 млрд 550 млн рублей.

При этом ВЭБ.РФ досрочно возвратил в апреле с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1) и (КЖЦ-2), на сумму 100,4 млн рублей и 140,9 млн рублей соответственно.

Для софинансирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле $17,0 млн, 15,7 млн евро и 3 млн фунтов стерлингов были реализованы за 2,877 млрд рублей, после чего средства ФНБ в сумме 3,688 млрд рублей (включая 810,6 млн рублей, ранее зачисленные на счет по учету средств фонда в Банке России в рублях) зачислены на счет по учету средств федерального бюджета.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года составила $1,069 млрд, что эквивалентно 78,822 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 30 апреля составила 1 трлн 197,17 млрд рублей. В том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 1 трлн 113,35 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 35,351 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов- 48,47 млрд рублей.

В апреле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 2,001 млрд рублей, что эквивалентно $25,75 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 9,175 млрд рублей, что эквивалентно $130,9 млн.

ФНБ Минфин

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