Финансовый маркетплейс для бизнеса "Развивай.рф" оптимизировал работу, интегрировав данные API СПАРК

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Финансовый маркетплейс для бизнеса "Развивай.рф", совместный проект Mail.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК.

Платформа "Развивай.рф" помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям искать кредиты, гарантии и другие финансовые услуги. С помощью системы API СПАРК сервис точнее подбирает предложения с учетом информации о заемщиках, а также проводит промежуточную оценку рисков и предоставляет партнерам - банкам, лизинговым компаниям и организациям развития - проверенную информацию и качественные заявки на финансовые продукты.

"Использование данных из системы "СПАРК-Интерфакс" позволило увеличить конверсию заявок, поступающих через платформу "Развивай.рф". Проверка на основе этого инструмента обеспечивает правильный подбор финансовых продуктов для клиентов. Онлайн-заявки, которые ее прошли, имеют больше шансов завершиться сделкой", - пояснила заместитель директора по продукту "Развивай.рф" Ирина Попова.

"На данный момент нами реализовано более 300 интеграционных решений с клиентами и партнерами, большая часть из них приходится на банковский и финансовый сектора. Финансовый сектор всегда предъявлял повышенные требования к таким ключевым параметрам, как производительность, безопасность и отказоустойчивость, и мы уверены, что соответствуем этим критериям", - отметил исполнительный директор системы "СПАРК-Интерфакс" Алексей Кобин, подчеркнув, что "предварительный скоринг, базирующийся на данных системы СПАРК, является для наших партнеров одним из важнейших инструментов принятия решения о надежности заявителя".

Платформа Развивай.рф (ООО "Развитие.ру") - совместный проект ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. Это финансовый маркетплейс для бизнеса, где собраны кредиты, лизинговые предложения, гарантии и другие финансовые услуги от лидеров рынка. На платформе можно подобрать предложение на подходящих условиях и подать на него заявку онлайн.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.