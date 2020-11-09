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Услуги операторов инвестиционных платформ предложили освободить от НДС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые освобождают услуги операторов финансовых платформ от уплаты НДС, также на финансовые платформы в ряде случаев возлагаются функции налогового агента по НДФЛ.

"В целях цифровизации экономики предлагается освободить от НДС услуги, оказываемые оператором финансовой платформы в соответствии с федеральным законом (ФЗ) 211", - сказал в ходе заседания думского комитета по бюджету в понедельник замминистра финансов Алексей Сазанов.

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Федеральный закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (N211), или так называемый закон о регулировании супермаркета финансовых продуктов (marketplace), вступил в силу 20 июля. Через marketplace граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. Обеспечивать совершение сделок между финансовыми организациями или эмитентами и физлицами должен оператор финансовой платформы. Он может оказывать услуги, связанные с обеспечением возможности совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок, также оператор может оказывать участникам финансовой платформы услуги по информационному обеспечению взаимодействия для совершения финансовых сделок.

"Там ряд услуг, в том числе освобождаться будет от НДС обеспечение взаимодействия участников финансовой платформы, идентификация участников финансовой платформы и их информационное обеспечение", - уточнил в ходе заседания комитета Сазанов.

Он также сообщил, что в ряде случаев финансовые платформы предлагается наделить функциями налогового агента по НДФЛ. "Данные поправки вводятся в целях создания комфортных условий уплаты НДФЛ для потребителей финансовых услуг с использованием финансовых платформ. Предусматривается возложение функций налоговых агентов по НДФЛ на депозитарии по выплатам в счет погашения номинальной стоимости любых облигаций, приобретенных с использованием финансовых платформ", - сказал Сазанов. "Гражданам - потребителям финансовых услуг не нужно будет в этом случае в налоговые органы подавать декларации по таким доходам, то есть за них это будет сделано", - добавил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (N1022670-7). На пленарном заседании Госдумы его планируется рассмотреть во вторник.

Госдума

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