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Совет директоров "Почты России" впервые рассмотрит вопрос о дивидендах за год

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Почта России" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях единственному акционеру по выплате дивидендов за 2020 год, сообщила компания.

"Почта России" была преобразована в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО является государство в лице Росимущества. Дивиденды компания никогда не выплачивала.

Совет директоров также рассмотрит вопрос о рассмотрении проекта распределения прибыли и убытков АО "Почта России" по итогам работы в 2020 году.

Чистая прибыль "Почты России" по РСБУ в 2020 году составила 2,35 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2019 году. Выручка по РСБУ возросла в 3,5 раза - до 211,07 млрд рублей.

Консолидированная выручка АО "Почта России" по МСФО по итогам 2020 года составила 210,7 млрд рублей, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. Показатель EBITDA сократился на 17,9% - до 15,6 млрд рублей.

Почта России Росимущество

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