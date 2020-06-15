Число рабочих мест под ограничениями из-за COVID-19 с апреля сократилось втрое

До конца недели их количество снизится еще вдвое

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест, которые все еще находятся под карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса, к концу недели сократится вдвое, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в понедельник.

"Министерство экономики мониторит те решения, которые в регионах приняты относительно режима работы предприятий. И, если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 млн рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день 5 млн рабочих мест находятся под различными ограничениями, а к концу недели их будет 2,5 млн", - сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном вопросам поддержки экономики и соцсферы.

По его словам, экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается, в частности, в показателях экономической активности.

"Данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, автоперевозки - на 30% относительно показателя апреля. Мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень пока еще не достигнут", - сказал министр.