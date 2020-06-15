Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Число рабочих мест под ограничениями из-за COVID-19 с апреля сократилось втрое

До конца недели их количество снизится еще вдвое

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест, которые все еще находятся под карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса, к концу недели сократится вдвое, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в понедельник.

"Министерство экономики мониторит те решения, которые в регионах приняты относительно режима работы предприятий. И, если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 млн рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день 5 млн рабочих мест находятся под различными ограничениями, а к концу недели их будет 2,5 млн", - сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном вопросам поддержки экономики и соцсферы.

По его словам, экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается, в частности, в показателях экономической активности.

"Данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, автоперевозки - на 30% относительно показателя апреля. Мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень пока еще не достигнут", - сказал министр.

Максим Решетников Минэкономразвития Коронавирус

Новости

Путин заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и экономики

В Калининграде остановлена работа завода "Роскосмоса" из-за коронавируса

"Газпром" подтвердил первый убыток по РСБУ в I квартале на фоне обвала рубля

"Газпром" подтвердил первый убыток по РСБУ в I квартале на фоне обвала рубля
Экономический кризис

Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Официальная безработица в РФ выросла за полмесяца на 16%

Страны АТР начали проявлять повышенный интерес к российской нефти Urals

Из "Ведомостей" решили уйти все заместители главного редактора

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

"Газпром" в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Экономический кризис

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');